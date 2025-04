Fallimento Albenga, la lente d'ingradimento della Procura dagli esposti dei fornitori, calciatori e tifosi

Molteplici esposti dei fornitori, degli ex calciatori e dei tifosi hanno portato la Procura di Savona, Pubblico Ministero Claudio Martini, a posizionare la lente d'ingrandimento sulla situazione dell'Unione Sportiva Albenga chiedendo così la liquidazione giudiziale dopo l'esclusione dal campionato lo scorso febbraio.

La società considerata di fatto come un'impresa commerciale era considerata strutturalmente insolvente in maniera irreversibile con un buco che sarebbe di qualche centinaia di migliaia di euro. Il mancato pagamento dei diversi fornitori e degli stipendi dei calciatori che poi si erano svincolati hanno chiuso il cerchio.

La procedura fallimentare per il club ingauno ha preso infatti il via alla presenza del Pm e del giudice Davide Atzeni (il legale rappresentante della società non si era presentato) con la nomina, durante la settimana, del curatore fallimentare e come avvenuto per il Savona, l'incarico è stato affidato ad Alberto Marchese.

La prima udienza è fissata il 18 settembre dove saranno esaminati la lista creditori e le varie passività del club.

Non sono arrivati contraccolpi per la Juniores e la selezione Femminile: per entrambi infatti è arrivato il via libera per concludere il proprio percorso stagionale.

Lo scorso fine gennaio non era passato inosservato l'arrivo della Guardia di Finanza all'interno dei corridoi dell'Annibale Riva. Le fiamme gialle in quell'occasione avevano effettuato i classici controlli fiscali di routine. Non è un caso però che dopo poco meno di 3 mesi sia scattata la procedura fallimentare.