Sup Team Savona. Il talento di Sara Oddera risplende nelle acque di Roquebrune

Un altro fantastico weekend di competizioni si è appena concluso, quello del 28-29 giugno 2025, e porta con sé un grande risultato targato SUP TEAM SAVONA.

Sara Oddera ha partecipato alla prestigiosa “Riviera SUP Race” nelle acque francesi di Roquebrune, affrontando l’affascinante percorso che costeggia il celebre Cap Martin fino a Monte Carlo.

Atleta nazionale del brand SIC MAUI e tesserata per la squadra “Trasimeno on SUP”, Sara ha letteralmente dominato la categoria GranKauna (over 50), conquistando una splendida doppietta: vittoria sia nella long distance del sabato che nella technical race della domenica.

Ma non è tutto: la sua prestazione è stata così straordinaria da portarla anche sul podio assoluto, con un 2° posto nella technical race e un 3° posto nella long distance. Davvero un’impresa eccezionale!

La long distance del sabato si è sviluppata su un percorso di circa 10 km, con partenza da Roquebrune sotto un sole cocente e condizioni marine favorevoli. Dopo il giro di boa attorno al movimentato Cap Martin, gli atleti hanno raggiunto Monte Carlo, per poi tornare sullo stesso tragitto.

La technical race della domenica, più breve e spettacolare (circa 1,5 km), si è svolta in due manche nella baia di Roquebrune, tra boe strette e passaggi ravvicinati a riva, pensati per esaltare la visione del pubblico presente.

Sara ha affrontato la gara con il modello RST della SIC MAUI 14x21 e la pinna OSC3 della VLTfins