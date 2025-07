E' tutto pronto per il 36° Meeting Arcobaleno EAP Atletica Europa

Torna martedì 8 luglio a Celle Ligure il tradizionale Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, giunto alla sua 36ª edizione e inserito nel programma "Liguria 2025 Regione Europea dello Sport". Il prestigioso evento, parte del circuito Events for Athletics Promotion, si svolgerà al Centro Sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro, pronto ad accogliere atleti da oltre 30 nazioni, con le delegazioni di Giamaica, Cuba e Sudafrica tra le più attese.

Promosso dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona, il Meeting è sostenuto dalla Fondazione Agostino De Mari (che festeggia le "nozze d’argento" con la manifestazione) e gode del patrocinio e contributo di Regione Liguria, Provincia di Savona, CONI, CIP, INAIL e FISPES.

La manifestazione è riconosciuta come Manifestazione Internazionale FIDAL, inserita nel calendario World Athletics Continental Tour Challenge, European Athletics Association e nel Circuito Euromeetings.

“Una competizione che rappresenta un'eccellenza dello sport in Liguria” – ha dichiarato l’Assessore regionale allo Sport Simona Ferro – “soprattutto in questo anno speciale in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport”.

“Un evento che unisce sport, turismo e promozione del territorio” – ha sottolineato il Sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame – “e che continueremo a sostenere con convinzione anche in futuro”.

Il programma inizierà alle ore 13:45 con le gare giovanili, mentre le competizioni internazionali prenderanno il via dalle 17:30. Tra i momenti più attesi:

800 m maschili – 33° Memorial Rolando Fregoli

800 m femminili – 5° Memorial Emilio Bizzo

200 m maschili – 30° Gran Premio Giuseppe Olmo

200 m femminili – 18° Trofeo Michele Olmo

400 m maschili – 33° Trofeo Avis Celle

400 m femminili – 33° Trofeo AtleticaEuropa

100 m Under 20 – 14° Trofeo Gian Mario Delucis

Ampio spazio sarà riservato anche alle prove paralimpiche e Special Olympics, con il 25° Trofeo Insieme nello Sport - Fondazione Agostino.

Partner strategico dell’edizione 2025 sarà Iren luce gas e servizi con Stelle nello Sport, nell’ambito del progetto “Energie per lo Sport”, che promuove il benessere e uno stile di vita sano in tutta la Liguria.

Celle Ligure è parte del circuito EAP sin dalla sua fondazione nel 1990. Quest’anno saranno presenti delegazioni da Nivelles (Belgio), Ginevra (Svizzera), Budapest (Ungheria), Glasgow (Scozia), Annecy (Francia) e l’italiana Atletica Bugella di Biella.

Il Meeting è il culmine di una stagione ricca di eventi: dagli stages internazionali al Meeting Arcobaleno Scuola – Con i Lions Oltre le Barriere, che nel 2025 ha visto la partecipazione di oltre 400 studenti.