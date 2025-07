Vela. Alassio incorona Federico Pico Pais alla Regata delle Origini

Il Circolo Nautico Al Mare di Alassio ha celebrato il suo centenario (1925–2025) rendendo omaggio alla storica classe velica Dinghy 12 piedi, tra le più rappresentative della tradizione sportiva alassina. Nelle acque della Baia del Sole si sono disputate le Regate del Centenario, vinte da Pico Pais, davanti di un solo punto a Furio Berta Francesia e con sette lunghezze su Luigi Gazzolo.

“Siamo molto felici di ospitare ancora una volta la flotta Dinghy – ha dichiarato il presidente del CNAM, Carlo Canepa – in un anno così importante per il nostro circolo”.

L’evento è stato arricchito sabato sera dallo spettacolo "Alassio Music Show – 100 anni del CNAM", patrocinato dal Comune e dalla Marina di Alassio, che ha trasformato la festa in un grande momento di comunità, con musica, ricordi e partecipazione. Dopo le premiazioni, si sono esibiti Nando Rizzo e Giacomo Aicardi, accolti da lunghi applausi.

Tra i presenti, anche l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, due volte campionessa mondiale di vela: “È un piacere vedere in mare le barche Dinghy per il centenario. Il CNAM è un punto di riferimento per lo sport e per la promozione del nostro territorio”.

Tre le prove disputate, seguite da un pubblico numeroso. La Regata delle origini vuole celebrare le sfide che, a partire dagli anni Cinquanta, hanno legato Alassio alla storia del Dinghy 12: ben sei i Campionati Italiani ospitati, oltre a un Europeo e molte regate di rilievo.

Dal 1969, con la nascita dell’Associazione Italiana Classe Dinghy 12’, la classe ha visto una crescita costante. Con quasi 250 timonieri attivi, è tra le più longeve e partecipate d’Italia. Ogni anno, oltre duecento velisti si sfidano in regate nazionali, zonali e locali, mantenendo viva una tradizione che, anche ad Alassio, continua a scrivere nuove pagine di storia.