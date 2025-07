Calciomercato. Il Cengio non si ferma, annunciati gli arrivi di Fabio Croce, Rizzo e Siri

Il Cengio prosegue la costruzione della rosa per la stagione 2025/26 con tre nuovi innesti annunciati nel corso degli ultimi giorni: Fabio Croce, Matteo

Fabio Croce è un difensore laterale che può essere impiegato anche come centrale. Si è fatto notare per le sue doti in marcatura e nelle chiusure difensive, oltre alla buona capacità nel coprire la profondità. La scorsa stagione lo staff granata lo ha osservato da vicino nelle sfide da avversario, valutandone positivamente l’atteggiamento e le qualità. Arriva a Cengio con l’obiettivo di continuare a crescere e avrà modo di condividere l’esperienza con il fratello Samuele, già in squadra.

Matteo Rizzo è un portiere giovane ma con esperienze significative alle spalle: ha militato in Eccellenza e Serie D con la Cairese, ha disputato una buona stagione in Promozione con il Bragno e più recentemente ha fatto parte della rosa della Carcarese. Ha accolto con entusiasmo la possibilità di entrare a far parte del gruppo granata.

Manuel Siri è un esterno offensivo che ha già conquistato un campionato di Prima Categoria e una Coppa Liguria con il Millesimo. In quella stagione si è distinto con gol e assist. Negli ultimi mesi ha avuto un periodo meno brillante, ma il club confida nelle sue qualità e nella possibilità di rimettersi in gioco in un nuovo contesto.