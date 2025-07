Il Meeting Arcobaleno parla globale: 35 nazioni e spettacolo con le stelle cubane e Akintola

Il Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa di Celle Ligure, con le sue 35 nazioni rappresentate, conferma la sua vocazione internazionale. Protagoniste le sprinter cubane con i 400-“33° Trofeo AtleticaEuropa” di Roxana Gomez in 50.96 e la volata di Yunisleidy Garcia sui 100 metri in 11.25 con vento nullo, brezza contraria invece al maschile per il nigeriano Alaba Akintola, 10.35 (-2.2) prima di aggiudicarsi anche i 200 (“30° Gran Premio Giuseppe Olmo”) con 20.61 (0.0). Negli 800-“5° Memorial Emilio Bizzo” della statunitense Emily Richards (2:02.06), secondo posto di Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) in 2:04.20.



L'evento, inserito nel circuito “Events for Athletics Promotion e all’interno del programma “ Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, vede ancora Cuba protagonista nei 100 ostacoli con Greisys Roble (13.21). I 400 ostacoli prendono la via del Sudafrica con Gezelle Magerman (57.19). I 200 vanno alla liberiana Symone Darius (23.75), gli 800-“5° Memorial Emilio Bizzo” alla statunitense Emily Richards (2.02.06). Hayla Gonzales firma il salto in lungo con la misura di 6.11.



L’algerino Amine Bounani non ha rivali per la vittoria nei 110 ostacoli con 13.78. Nei 400 ostacoli, il britannico Seamus Derbishire vince con il tempo di 49.12, Nei 400-“33° Trofeo Avis Celle” a segno l'algerino Abdennour Bendjemaa con il tempo di 45.79. Con la misura di 7.11 il sudafricano Luvo Manyonga porta a casa l'oro nel salto in lungo. All'ungherese Daniel Huller gli 800 abbinati al "33° Memorial Rolando Fregoli”. Grande soddisfazione, al termine della manifestazione, per il direttore Valentina Fazio e il coordinatore organizzativo Giorgio Ferrando.





Ampio il ventaglio delle prove paralimpiche e Special Olympics inserite all’interno del 25°Trofeo Insieme nello Sport-Fondazione Agostino: 100 e 400 metri FISPES (prove in carrozzina); 100 metri per amputati, 50 metri e vortex. Grande partecipazione di atlete e atleti di ogni abilità.



La manifestazione è stata promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari e con il patrocinio ed il contributo della Regione Liguria, il patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, INAIL e Fispes. Il Meeting era anche inserito nel circuito "Iren Energie per lo Sport".