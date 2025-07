Calciomercato, Baia Alassio. Di Mari resta il riferimento offensivo, la novità è Melegazzi: "Fortemente voluto dal dg Taverna"

La nota giallonera:

Baia Alassio Auxilium A.S.D. è entusiasta di rendere nota la riconferma di Andrea Di Mari in maglia giallonera. Amato autore del gol decisivo nello spareggio che ha portato il Club in Promozione, il talento rappresenta un prodotto del settore giovanile di casa e da quest’anno ricoprirà anche il ruolo di Vice Allenatore nella leva Esordienti secondo anno Under 13. Inoltre, la Società comunica con soddisfazione il tesseramento di Federico Melegazzi, attaccante cresciuto tra Ceriale e Virtus Entella e ora forte delle esperienze – dalla Prima Categoria all’Eccellenza – maturate anche con le divise di Alassio F.C., Pietra Ligure, Andora. Reduce da un’ultima stagione disputata al Ceriale in Promozione, il classe 2003 è un giocatore fortemente voluto dal DG Taverna e da tutta la dirigenza, che insieme gli danno un grosso benvenuto in Baia!