Calcio, Ligorna. Mister Pastorino resta alla guida dei genovesi: "Stiamo allestendo una squadra competitiva"

La nota biancoblu:

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare la conferma di Matteo Pastorino come guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2025/26. L’allenatore, giunto al secondo dei due anni di contratto, si appresta a guidare la prima squadra biancazzura nel prossimo campionato di Serie D.

Nato nel 1972, nella sua carriera da giocatore ha calcato i campi di Eccellenza, Serie D e Serie C2 tra Imola, Ovada, Novi, Pavia, Casale, Voghera, Aosta, Castel San Pietro Terme, Biella, Lavagna, Bogliasco e Vado. In undici degli ultimi tredici anni il tecnico ha ricoperto svariati ruoli tecnici nel Settore Giovanile della Sampdoria, allenando la quasi totalità delle leve e raggiungendo svariati piazzamenti importanti ai Playoff, come per esempio la semifinale Scudetto U15 e la semifinale Scudetto U16. Durante la passata stagione il salto tra i “grandi”, con il settimo posto nel Girone A di Serie D sulla panchina biancazzurra.

Queste le parole di Mister Pastorino: «Sono molto contento di iniziare questa seconda stagione al Ligorna. Quella dell’anno scorso è stata una bellissima esperienza. Per prima cosa vorrei ringraziare il gruppo squadre dell’anno scorso, in quanto da tutti ho ricevuto e imparato qualcosa di importante per la mia crescita, rendendo così l’annata positiva e formativa. Ci tengo molto perché mi hanno dato una grande mano sia dentro che fuori dal campo. I ringraziamenti vanno poi al Presidente e al Direttore, con i quali stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva. L’obiettivo è quello di poterci togliere delle soddisfazioni come accaduto l’anno scorso, cercando di trovare i profili giusti per poter creare una squadra che possa rispondere alle nostre idee di calcio. La ricerca è bella, interessante e faticosa, perché non è facile con un mercato così complicato, ma abbiamo un ottimo Direttore, molto bravo nel suo lavoro. Detto questo, non vediamo l’ora di cominciare»

Al Mister un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società per questa seconda annata insieme alla guida della prima squadra.