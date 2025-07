Il fosforo, la grinta e l'intelligenza tattica di Michele Pisanu faranno ancora parte del bagaglio tecnico del Vado.

Il centrocampista sardo, arrivato l'anno scorso in Liguria via Albenga, continuerà infatti a far parte della rosa rossoblu:

"Michele Pisanu sarà ancora con noi nella prossima stagione 2025/2026

Il centrocampista continua la sua avventura a Vado dopo aver raccolto 14 presenze e 1 gol nello scorso campionato.

In bocca al lupo Michele".