Calciomercato. Davide Garibbo è un nuovo giocatore della Baia Alassio, rinnovo ok per Mattia Combi

L'annuncio gialloblu:

"Baia Alassio Auxilium A.S.D. annuncia orgogliosamente la riconferma di Mattia Combi in giallonero, colori che difende con passione da anni. Maturato tra Cervo e Oneglia, il calciatore ha sempre dimostrato in squadra sia grinta che carattere, diventando una risorsa preziosa per il Mister e dedicando ogni volta anima e corpo agli obiettivi stagionali del Club. Contestualmente, la Società è felice di comunicare il tesseramento di Davide Garibbo, nuovo innesto per il reparto arretrato: classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile dell’Imperia, prima delle esperienze con Sampdoria U17 e le prime squadre di Molassana e – in particolare – Golfo Dianese, giocando tra Prima Categoria e Promozione. La dirigenza rivolge a Davide un grosso benvenuto, con la voglia di vederlo presto in campo!"