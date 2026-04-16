Calcio | Prima Categoria. Le sanzioni settimanali nei quattro gironi regionali

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 11/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 COGORNESE
Per la condotta dei propri tesserati i quali subito dopo il termine dalla gara rivolgono al ddg espressioni irriguardose e ingiuriose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 23/ 4/2026
OLIVETO ANTONIO (SPERANZA 1912 F.C.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PAGANO FULVIO (CELLA 1956)
AMMONIZIONE (II INFR)
BRESCIA ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
STORACE ANDREA (AUDACE CAMPOMORONE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 7/ 5/2026
DI FEDE ALESSIO (VOLTRI 87)
SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2026
BACIGALUPO ANDREA (COGORNESE)
Al termine della gara protesta nei confronti del ddg.
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CILIONE DAMIANO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
DI FEDE ALESSIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
RAITERI MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GRILLI MIRKO (BORGO RAPALLO 98)
A gioco fermo e dalla panchina rivolgeva al ddg un’espressione irriguardosa, alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al ddg una grave espressione irriguardosa. (sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
IEZZI ALESSANDRO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
BECCIU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)
CHIAPPINO LEONARDO J. (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CANEVELLO RUBEN (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GOTTINGI ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PRESI MATTIA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
COSENTINO EMANUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)
CAPPATO STEFANO (CELLA 1956)
BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)
D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)
DONDERO COSIMO (COGORNESE)
MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)
TOBIA MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
WINTOUR PHILIP (SAN LORENZO DELLA COSTA)
ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SOTO PESCE GINO JUAN (MULTEDO 1930)
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ZARRO ANTONIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BARBIERI ALESSANDRO (CELLA 1956)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
HAXHIJA NEXHIP (G.S. GRANAROLO)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)
GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
POLCINO MICHAEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)
MATAROZZO MATTEO (TORRIGLIA 1977)
PANUCCI DAVIDE (VELOCE 1910)
FUMANTI MATTEO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BERTELLI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
GUALANDRI SIMONE (BORGORATTI)
PAGANO JACOPO (CELLA 1956)
FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)
GERACI MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
AMBROSI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
VALLE PIETRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
SORACASE IVAN (TORRIGLIA 1977)
ENZI FABIO (VELOCE 1910)
ESPOSITO CLAUDIO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (III INFR)
NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)
PORCU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)
ARDOVINO DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)
CAROGLIO FEDERICO (G.S. GRANAROLO)
GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO 1930)
MOLADORI DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
LEOTTA GABRIELE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
FROSIO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (II INFR)
VELATI MATTEO (AUDACE CAMPOMORONE)
NACLERIO ANTONIO (CADIMARE CALCIO)
BRUZZESE GIUSEPPE (G.S. GRANAROLO)
ARNALDI SIMONE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
TESTORI LUDOVICO MARIA (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (I INFR)
BIGGI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
KEITA LAYE EXO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CANEVA ALESSANDRO SHAS (RABONA VIA DELLACCIAIO)
ROBOTTI LEONARDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
DEBANDI JACOPO (VOLTRI 87)
GARE DEL 12/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 BOLANESE
Al termine della gara un sostenitore riconducibile alla società Bolanese, urlava nei confronti del DDG frasi gravemente ingiuriose ed irriguardose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 14/ 5/2026
GENTILI FABIO (BOLANESE)
Al termine della gara rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 4/2026
CURTO FABIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
CIMOLATO MAURIZIO (VIRTUS DON BOSCO)
Per aver inserito in distinta un calciatore come dirigente senza tesseramento regolare.
AMMONIZIONE (II INFR)
GIOVANNELLI ROBERTO (MAROLACQUASANTA)
CURTO FABIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 23/ 4/2026
VACCAREZZA ANDREA (MAROLACQUASANTA)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GATTI ANDREA (LERICI F.C.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)
Dopo aver subito un fallo,colpisce con una manata sul petto il suo avversario,senza creare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASELLA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VELAJ LOREN (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
PERRONE EDOARDO (VIRTUS DON BOSCO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GENTILE MIRKO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
Al termine della gara, si avvicinava allo spogliatoio del D.G. e urlava una frase minacciosa nei suoi confronti.
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara dal capitano e dal giocatore.
FAZIO ANDREA (VIRTUS DON BOSCO)
Al 47' del s.t. veniva allontanato dalla panchina mentre svolgeva la mansione da massaggiatore senza tesseramento regolare.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SAINO RICCARDO (ALTARESE 1929)
DEGANO ANDREA (BOLANESE)
ZANCHI ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)
SELIMI SAURO (LERICI F.C.)
EL KAMLI MOHAMMED (OSPEDALETTI CALCIO)
CAMPICIANO EDOARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)
GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)
GIORDANO UMBERTO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
CANTON ALESSIO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE)
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DELFINO LUCA (ANDORA 1966)
DI CRESCENZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)
SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)
LANDI THOMAS (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MANCINI MATTEO (CAMPESE F.B.C.)
GAYUBO SANZ JOAN (CISANO)
MONTICONE ANDREA (LERICI F.C.)
PATERNO DAVIDE (LERICI F.C.)
HASANAJ INDIOS (ONEGLIA CALCIO)
PISCHE ALESSIO (PEGLIESE)
COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CIMOLATO MATTIA (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
LAZZONI FEDERICO (LERICI F.C.)
MAGLIONE GIANMARIA (LERICI F.C.)
SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CROCE SAMUELE (CENGIO)
GALLESIO ANDREA (CENGIO)
MEDA MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
ALY LUCA (DINAMO SANTIAGO)
GIAMPIERI MATTIA (LERICI F.C.)
ANDREAZZA FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MARINO DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
FURLANETTO MATTIA (ANDORA 1966)
BARBIERI ANDREA (BOLANESE)
CUPINI MARCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
ELBOUABDELLAOUI MOHAMMED (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
PASSERI PAOLO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
DEL CORSO LORENZO (CASARZA LIGURE)
GIORGI ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)
MEDA RICCARDO (ONEGLIA CALCIO)
MEDA SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)
SICILIANO ADRIANO (ONEGLIA CALCIO)
CERCHEZ NICOLAE (QUILIANO&VALLEGGIA)
MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)
FEJZILLARI XHONI (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
DI FRANCISCA MATTEO S. (VALSECCA SPORT & FUN)
RUSSO LUCA (VALSECCA SPORT & FUN)
ROMEO MIRKO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BIANCO LORENZO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
DAPRILE FABIO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
COPELLO MANUEL (CASARZA LIGURE)
GRIECO GIORGIO (LERICI F.C.)
TURRINI ALEX (OSPEDALETTI CALCIO)
DI LUCA CHRISTIAN (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (I INFR)
CECCHINELLI MANUEL (BOLANESE)
DONA FEDERICO (CISANO)
GIACOPETTI MATTIA (PEGLIESE)
SERIO GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
LEVERATTO GIOVANNI (ROSSIGLIONESE)
ISABELLA GABRIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)