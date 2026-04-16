Calcio | Torna Toscano al Catania, teminata l'esperienza etnea di Viali e Cottafava

E' terminata dopo un mese l'esperienza di Marcello Cottafava al Catania. L'ex allenatore del Vado, vice di William Viali, è stato infatti sollevato dall'incarico insieme al resto dello staff.

Decisiva la sconfitta di Crotone, maturata lunedè scorso allo Scida, per due reti a zero.

L'esperienza al Massimino del tandem Viali - Cottafava si è conclusa con quattro punti in altrettante partite. Il club etneo ha richiamato in panchina Domenico Toscano.

Il comunicato:

Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, l’allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri: ai quattro professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.