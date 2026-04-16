Derby Imperia–Sanremese: domenica la “Giornata Nerazzurra” allo stadio "Ciccione"

In occasione del derby Imperia–Sanremese di domenica 19 aprile in programma alle ore 15.00 è indetta la “Giornata Nerazzurra”, un appuntamento speciale che richiamerà allo stadio tutti i tifosi per sostenere la squadra in una delle partite più sentite della stagione. Per l’occasione, comunica il club di piazza d'Armi "non saranno validi abbonamenti e accrediti", come previsto per questo tipo di iniziative.

I biglietti sono disponibili a partire da oggi giovedì 16 aprile, presso la biglietteria dello stadio Nino Ciccione, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, oltre che presso Alimentari Pezzuto in via Torino 70 a Pontedassio e presso il bar Dolce Amaro di Imperia, in via 25 Aprile 128. I prezzi sono fissati in 10 euro per la tribuna e 5 euro per la gradinata Nord.

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti anche il giorno della partita direttamente allo stadio: la tribuna avrà un costo di 12 euro. Disponibili anche i tagliandi per la Gradinata Nord, salvo esaurimento.

"Invitiamo tutti i sostenitori a conservare con cura il titolo d'ingresso acquistato domenica -scrive in una nota la società nerazzurra - poiché durante la prossima stagione, il biglietto del derby darà diritto a uno sconto di 2 euro sull'acquisto di un tagliando per una qualsiasi partita di campionato, permettendo così il recupero integrale della maggiorazione versata e premiando la presenza allo stadio in questa importante occasione".

"Inoltre, il neopresidente Giuseppe D’Onofrio desiderando ringraziare ulteriormente la città, ha disposto che "l’ingresso per l’ultima partita di campionato sarà totalmente gratuito". “Vogliamo vedere lo stadio pieno di colori nerazzurri. Questo club appartiene alla sua gente e vogliamo ripartire insieme, fianco a fianco”, dichiara il nuovo numero 1 di piazza d'Armi.