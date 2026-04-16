Il calcio dilettantistico è in lutto per la scomparsa di Nicola Iannotta

La nota del Pontelungo:

L’ASD Pontelungo 1949 esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Nicola Iannotta, di soli 25 anni, figlio del dirigente Aldo Iannotta.

In questo momento di immenso dolore, tutta la società si stringe con affetto attorno ad Aldo e alla sua famiglia, condividendo una perdita così grave che ha colpito profondamente l’intera comunità sportiva.

Aldo Iannotta, stimato dirigente con un lungo percorso nel calcio dilettantistico, ha fatto parte negli anni delle società San Filippo Neri, Alassio FC, Albenga e Finale, lasciando ovunque un ricordo umano e sportivo importante.

Il presidente, lo staff, i giocatori e tutti i collaboratori dell’ASD Pontelungo 1949 porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Iannotta.