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Calcio | 16 aprile 2026, 12:15

Calcio | Vado. Il ds Mancuso a Stadio Aperto: "Sestri Levante opzione più percorribile in caso di promozione in Serie C" (VIDEO)

"La situazione del Chittolina è difficile, inizialmente dovremo optare per una nuova struttura"

Calcio | Vado. Il ds Mancuso a Stadio Aperto: &quot;Sestri Levante opzione più percorribile in caso di promozione in Serie C&quot; (VIDEO)

Non è un segreto che Vado e Ligorna si siano guardate intorno per capire come gestire a livello infrastrutturale l'eventuale promozione in Serie C.

Un tema che in questo momento sembra coinvolgere più i rossoblu, grazie ai quattro punti di vantaggio sui genovesi.

E' scontato che il club del presidente Tarabotto, in caso di salto nei professionisti, dovrà lasciare il Chittolina per provvedere ai lavori di ristrutturazione necessari.

In questo caso, come confermato dal ds Mancuso, l'opzione Sestri Levante appare come la più probabile.

Lorenzo Tortarolo

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