Calcio. A fine anno sarà separazione tra la Sestrese e Alessandro Grandoni, l'ex tecnico di Savona e Albenga è pronto per una nuova avventura

Alessandro Grandoni si appresta a concludere la sua esperienza alla Sestrese dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico del Settore Giovanile. Il club ha infatti comunicato che il rapporto professionale con l’ex tecnico di Savona e Albenga terminerà alla fine della stagione in corso.

Per Grandoni si chiude dunque un capitolo significativo, Insieme a lui lascerà anche Simone Calabrese, responsabile della Juniores e del settore giovanile, con cui ha condiviso questo percorso all’interno del vivaio.

La società ha espresso un sentito ringraziamento nei confronti di entrambi per la professionalità, la dedizione e il contributo apportato nel corso dell’esperienza, sottolineando il valore del lavoro svolto a favore del club e dei suoi ragazzi.

Dal canto suo, Grandoni ha manifestato gratitudine per la fiducia ricevuta e per l’opportunità di vivere un’esperienza ricca di stimoli e soddisfazioni, condividendo con la società un percorso costruito nel segno della collaborazione e della crescita.