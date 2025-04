Cairese-Imperia: campo reso praticabile, si dovrebbe giocare la sfida salvezza

Fino a poche ore fa le condizioni meteo e lo stato del terreno di gioco avevano messo in dubbio la disputa del match tra Cairese e Imperia. Ma grazie all'intervento tempestivo dei giardinieri dello stadio 'Cesare Brin' di Cairo Montenotte che hanno lavorato per tutta la mattina per favorire il drenaggio dell’acqua, il campo sembra essere stato stato reso praticabile.

Determinante anche un lieve miglioramento del meteo nelle ultime ore, che ha contribuito a evitare il rinvio della gara.

La partita, importantissima in chiave salvezza, vedrà opposti i gialloblù padroni di casa contro l’Imperia, in una sfida carica di tensione. Entrambe le formazioni sono in piena lotta per non retrocedere, e ogni punto può fare la differenza in questa fase decisiva della stagione.

L’appuntamento dovrebbe essere, quindi, confermato: i tifosi potranno assistere a una partita che si preannuncia combattuta, su un terreno reso giocabile all’ultimo momento grazie all’impegno dietro le quinte di chi lavora lontano dai riflettori, ma è fondamentale per lo spettacolo in campo.