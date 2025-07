Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Altri tre arrivi via Vadino sono stati posti nero su bianco (e non potrebbe essere altrimenti) per l'Albingaunia.

Gli annunci odierni sono tutti concentrati nel reparto offensivo.

Mister Poggi, dopo le buone prestazioni con la maglia del Vadino, avrà di nuovo con se Lorenzo Bianco (classe 1998), Alessio Gibertini, (classe 2004) e Nicolò Ciravegna (classe 2005).