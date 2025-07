Padel Arena Loano: il giovane Luca Enrico convocato per la Coppa delle Regioni

Grande soddisfazione in casa Padel Arena Loano per la convocazione di Luca Enrico, classe 2010, alla prestigiosa Coppa delle Regioni, in programma a Perugia dal 27 luglio al 2 agosto.

Tesserato agonista con il circolo loanese, Luca Enrico milita nella categoria Under 16 e rappresenta una delle promesse più interessanti del movimento padelistico ligure. Ha iniziato a praticare il padel nel 2022 alla scuola padel del Padel Arena Loano, scegliendolo come primo sport di racchetta. Da allora è seguito con attenzione e competenza dal maestro nazionale Federico Capetta.

Nonostante la giovane età, Enrico è già parte integrante della squadra che partecipa al campionato di Serie D e ha maturato esperienze significative nei tornei Open. Inoltre, ha seguito tutti i raduni regionali organizzati dalla FITP Liguria.

La convocazione per la Coppa delle Regioni rappresenta un traguardo importante per il giovane talento, ma anche un motivo di orgoglio per tutto il team del Padel Arena Loano.