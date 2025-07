Passione, mare e pallavolo: il Move On Volley Camp 2025 conquista Alassio

Si chiude anche quest’anno con grande successo il Move On Volley Camp 2025 che si è svolto come ogni anno ad Alassio. Il Camp di Pallavolo, giunto alla settima edizione, si tiene per 3 settimane tra giugno e luglio. Ogni anno circa 200 giovani pallavoliste tra i 12 e i 16 anni trascorrono una settimana tra allenamenti, mare e animazione nella città del Muretto. Due allenamenti giornalieri, spiaggia tutti i giorni e gita al parco acquatico, con un mix ideale per coniugare la passione per la pallavolo, il mare e il divertimento.

“Nato da un idea di Roberto Canfora e Emanuele Alpignano con il supporto logistico del Centro Sportivo Lingotto di Torino, il Camp – spiega Gianemanuele Fracchia, amministratore unico di Gesco - è diventato un appuntamento fisso per le giovani pallavoliste piemontesi”. Infatti, è stato fondamentale il supporto di Gesco, dell’Ostello Don Bosco, sede e cuore pulsante del Camp, e dei bagni Don Bosco, dove i ragazzi trovano spazi idonei e ambiente sereno.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle persone che si occupano tutti i giorni dei ragazzi con cura e professionalità. Da qualche anno il Camp ha preso anche una connotazione internazionale, prima portando coaches americani e brasiliani, e, da quest’anno, ospitando giovani atlete statunitensi da Maryland e Pennsylvania. Novità degli ultimi anni anche il “Day Camp” , che dà la possibilità, anche ai giovani pallavolisti locali, di partecipare al Camp agli allenamenti e a tutte le attività . Molto qualificato lo staff degli allenatori che si alternano negli allenamenti tecnici. “Sono passati dal PalaRavizza in questi anni, oltre ai già citati Alpignano e Canfora, Matteo Battocchio, Michele Marchiaro, Barbara Medici, Alberto Naddeo, Silvia Mano, Johnny Powell, Isabela Sandrini, Jazmine Neal, Diego Sistro, Bob Fant e molti altri”, ricordano alla Move On.

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Desidero esprimere molta soddisfazione per l'ottima riuscita di questa nuova edizione del Move On Volley Camp, che ogni anno si rinnova e cresce all'insegna della proficua sinergia tra le realtà coinvolte. È proprio questa collaborazione che rende possibile ogni anno un’iniziativa così splendida, offrendo ai giovani un’opportunità concreta di sport, crescita personale e divertimento. Tutto questo avviene in una cornice d’eccellenza come il nostro Palazzetto dello Sport Ravizza, gestito in modo esemplare da Gesco. Un grande grazie a tutte le realtà e le persone che, con impegno e passione, contribuiscono alla riuscita del Camp e alla promozione del nostro territorio”.