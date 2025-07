Pallanuoto. L'Italia chiude un Mondiale opaco al settimo posto, battuti in volata gli Stati Uniti

L’Italia chiude il Mondiale di Singapore con superando per 9-8 gli Stati Uniti, bronzo olimpico a Tokyo, e si piazzano al settimo posto nella rassegna iridata. Una partita tirata fino all’ultimo possesso, risolta da una grande parata di testa di Gianmarco Nicosia in doppia inferiorità numerica. Decisivo il break del secondo tempo, con la squadra di Campagna avanti 5-3 grazie alla doppietta di Ferrero.

Nel tabellino azzurro brillano anche Di Somma, autore di due gol (uno su rigore) e votato miglior giocatore del match, oltre a Cannella, Condemi (a segno dal dischetto), Bruni della Rari Nantes Savona, Velotto e Cassia.

Il titolo mondiale va alla Spagna, che si impone 15-13 sull’Ungheria. La Grecia conquista il bronzo battendo nettamente la Serbia campione olimpico per 16-7.

Il commento del CT Campagna: "Restare fuori dalle prime quattro posizioni in due competizioni di seguito non è un dramma. Pensa alla Grecia che ci ha eliminato, oppure alla Serbia che poi ha vinto il terzo titolo olimpico consecutivo o alla Spagna che ha toppato le Olimpiadi dopo un lungo periodo di medaglie. Quindi si può anche non arrivare, soprattutto quando si vive una fase di rinnovamento. Bisogna educare a comprendere che per costruire una squadra è necessario tempo e i quarti di finale, che generano emozioni e stress, possono indurre a sbagliare più facilmente di altri match. Il risultato non piace a nessuno, ma la crescita dei giocatori passa anche da queste sconfitte e delusioni. Il Settebello c'è".



Italia-Stati Uniti 9-8

(parziali 3-3, 2-1, 2-2, 2-2)



Italia: Nicosia, Di Fulvio, Damonte, Cannella 1, Ferrero 2, Gianazza, Del Basso, Condemi 1 (rig.), Presciutti, Bruni 1, Di Somma 2 (1 rig.), Velotto 1, Baggi Necchi, Cassia 1. All. Campagna.



Stati Uniti: Weinberg, Larsen, Vavic, Saveljic, Daube 2, Liecthy, Ohl, Woodhead 1, Ehrhardt, C. Dodd 1, R. Dodd 3, Irving, Herzer, Brown 1. All. Udovicic.



Arbitri: Zhang (Cina), Moller (Argentina)



Note: ammonito l’allenatore Udovicic (USA) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/7 + 2 rigori, Stati Uniti 6/12. Usciti per limite di falli: Woodhead (USA) a 4’24”, Presciutti (ITA) a 7’29” del quarto tempo.