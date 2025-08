Calciomercato. Daniele Bolcano sbarca in Serie C, contratto biennale con la Cavese per il centrale di Celle Ligure

Tanti ragazzi appartenenti al nostro territorio si stanno facendo valere l'Italia, anche in campionati e in club di buon profilo.

Uno degli esempi più lampanti è quello di Daniele Bolcano che, dopo la trafila nel settore giovanile del Genoa, ha indossato in Serie D le meglie di Trapani e Grosseto. Ora per il difensore di Celle Ligure è arrivato il momento di confrontarsi con i professionisti, ieri è infatti arrivata l'ufficialità del passaggio alla Cavese, pronta a disputare la seconda stagione consecutiva in Serie C.

L'annuncio.

"Cavese 1919 Srl rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dall’Fc Trapani 1905, le prestazioni sportive del difensore Daniele Bolcano.

Nato a Savona il 6 novembre 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa sino alla Primavera. Nella stagione 2023/24 viene acquistato dal Trapani con il quale disputa 18 gare e 2 reti, conquistando la promozione in Lega Pro.

La scorsa stagione 30 presenze con il Grosseto nel girone E di Serie D.

Bolcano si è legato al club biancoblù sino al 30 Giugno 2027.

Benvenuto Daniele!"