Pallacanestro. Regione Liguria piange la scomparsa di Marco Bonamico

“La Liguria e lo sport italiano perdono oggi una figura straordinaria, il cui nome resterà per sempre nella storia della pallacanestro. Marco Bonamico, genovese di nascita, è stato un campione autentico, capace di lasciare un segno profondo sia sul campo – con due scudetti, due Coppe Italia, un argento olimpico e un oro europeo – sia fuori dal parquet, nelle vesti di dirigente sportivo e telecronista. La sua passione, la sua competenza e la sua umanità lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni di sportivi. La Liguria lo ricorda con affetto e riconoscenza, anche per l'impegno profuso nel promuovere i valori dello sport nella nostra regione. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato va il più sentito cordoglio dell’intera Giunta regionale”. Così il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, ricordando Marco Bonamico, giocatore genovese di pallacanestro scomparso nella notte a 68 anni.