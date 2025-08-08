Podismo. Arnaudo e Capustin trionfano alla Corsa Bardinese, seconda piazza per Virginia Oliveri

Prosegue l'ampio programma delle manifestazioni outdoor in provincia di Savona.

A Bardino è andata in scena la nuova edizione, la 36° per la precisione, della Corsa Bardinese, competizione su un tracciato collinare di 7 chilometri.

A dominare la scena tra gli uomini è stato Alessandro Arnaudo, portacolori della Cambiaso Risso, che ha dettato legge chiudendo con il tempo di 29’19”. Il secondo posto è andato a Marco Quartararo (Maremontana), che ha contenuto il distacco sotto il minuto (30’13”), mentre sul gradino più basso del podio è salito Pablo Barnes (Barnes Trail and Road), in 30’42”.

Sul fronte femminile, la vittoria ha arriso alla determinata Ana Capustin, che ha tagliato il traguardo in 34’39”. A regalare la maggiore soddisfazione per la provincia savonese è stata però Virginia Oliveri, runner esperta e sempre protagonista, che ha conquistato il secondo posto in 35’57” difendendo i colori della Barnes Trail and Road. Terzo posto per Marcella Ferraro, atleta della Podistica Savonese, che ha chiuso in 37’40”.