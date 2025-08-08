Calcio. All'Astrea l'amichevole con la Carcarese, al Corrent decide Novembre

Dopo la sfida in famiglia dello scorso week end, la Carcarese ha disputato il primo test contro un avversario esterno, pur rimanendo nella cornice amica del Candido Corrent.
L'Astrea, la squadra di calcio della Polizia Penitenziaria, sta infatti svolgendo il proprio ritiro presso la Scuola di formazione "Andrea Schivo" di Cairo Montenotte. L'avversaria ideale per i biancorossi, scesi in campo nella prima serata di ieri contro la formazione di mister Del Canuto.
L'Astrea (che milita nel campionato di Eccellenza laziale) si è imposta con il risultato di uno a zero, grazie alla rete di Novembre nella prima frazione di gioco.
Dopodomani nuovo test, questa volta in riviera, contro il Pietra Ligure, per poi chiudere il trittico martedì di fronte alla Cairese.