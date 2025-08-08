Calcio. Primo test per la San Francesco, i rossoblu in campo contro la Juniores Nazionale del Vado

Inizia il week end dei prmi confronti amichevoli per le formazioni savonesi che parteciperanno al prossimo campionato di Eccellenza.

Tra di loro ci sarà anche la San Francesco Loano di mister Lupo, pronta a scendere in campo contro la Juniores Nazionale del Vado.

L'ex tecnico di Albenga e Sanremese ha confermato il buon lavoro portato a termine nelle prime sedute, ai canali ufficiali del club, insieme a Marco Campelli e capitan Auteri.



"Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento che ho visto in questa prima settimana di lavoro - ha spiegato Lupo - Il gruppo ha risposto bene fin da subito, con grande impegno e concentrazione. Se continueremo con questo spirito, potremo davvero toglierci delle belle soddisfazioni."



"Abbiamo atteso tutta l’estate per tornare in campo - ha dichiarato Campelli - c’è tanta voglia di fare bene. Stiamo lavorando alla grande, con entusiasmo e determinazione. I ragazzi più giovani si stanno inserendo molto bene e anche il nuovo campo ci dà stimoli in più. C’è un clima davvero positivo."



"Stiamo imparando a conoscere i metodi del mister - ha chiosato Auteri - e ci stiamo adattando con grande disponibilità. Con questa voglia e questa testa sono convinto che otteremo gli obiettivi che vogliamo raggiungere"