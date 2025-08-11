Karting: il sanremese Kevin Liguori al quinto round dei campionati Rone, con un secondo posto ed una positiva svolta nel campionato Rmax

Quinto round del campionato IRK, comprendente le categorie Rone ed Rmax sul circuito internazionale di '7Laghi', a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Nel primo weekend di agosto il sanremese Kevin Liguori, insieme ai suoi compagni di squadra del Goats Racing Team, si è schierato in pista a bordo dei TbKart Rone, motorizzati 4 tempi, per la endurance di 10 ore in programma per il sabato, caratterizzata per la prima parte da una pioggia battente.

La sessione di qualifica, incerta nelle condizioni meteo, causa una leggera schiarita nel centro della sessione, ha visto i Goats conquistare solo la quindicesima posizione, e settimana di categoria, ma da subito è partita la rimonta, sino dalle prime tornate, scalando la classifica. "Sapevamo che la qualifica sarebbe stata incerta - commenta Kevin - le condizioni meteo erano troppo difficili da prevedere cosi abbiamo deciso di prendere la sessione più che altro per trovare il giusto feeling con il circuito umido e il kart, così da trovare e mantenere subito un passo gara che ci permettesse di risalire con il passare del tempo. Abbiamo basato la strategia - continua il Sanremese - sul fatto di fare una grande quantità di pitstop, previsti da regolamento, ad inizio gara, ovvero quando la pista era meno performante, così da perdere meno tempo possibile e poter allungare gli Stint di guida, una volta che la pista si fosse asciugata. Dopo circa 3 ore dallo start la pista era completamente asciutta e da li abbiamo iniziato a mantenere un passo molto performante salendo sempre di più in classifica. La fine gara è stata davvero adrenalinica - Conclude Liguori - essendo che abbiamo portato a termine la nostra rimonta conquistato direttamente la seconda posizione in pista, lottando con il team SVK che in quel momento era davanti a noi. È stato bellissimo festeggiare con i ragazzi una bella rimonta cosi, che in campionato ci serviva molto".

Un secondo posto conquistato con determinazione, con grande lavoro di squadra e strategico attuato nella prima parte di gara, colloca il team in terza posizione in campionato a pochissimi punti dai secondi. Domenica iniziata benissimo invece per quello che concerne il campionato RMax, di cui il Sanremese classe ‘97 è leader, caratterizzato da Kart spinti da motori Rotax 2 tempi e che prevede gare sprint individuali. Nella seconda sessione di prove libere, Kevin ha sempre siglato i migliori tempi, ma soprattutto nella prima gara di qualifica, il sanremese ha siglato la pole position e ha vinto mettendosi in tasca punti importanti. E’ dalla seconda gara di qualifica che le cose si sono un po’ complicate.

Essendo presente anche il diretto avversario in campionato, era molto importante fare più punti possibili e quindi finire davanti a lui. "Dopo aver siglato il secondo tempo, la partenza della gara - dice Kevin - mi ha visto uscire di pista dopo essere stato colpito da alcuni avversari, e quindi mi sono trovato in ultima posizione staccato di molto dal mio diretto avversario. Ma nella tornata successiva lo stesso è rimasto a sua volta coinvolto in un incidente che lo ha visto uscire di pista e rientrare dietro a Liguori, permettendogli quindi di guadagnare qualche punto ai suoi danni".

"Onestamente - spiega Kevin - l’inizio della seconda gara di qualifica, con l’incidente che mi ha coinvolto e danneggiato ad inizio gara, non pensavo potesse trasformarsi in una gara quasi positiva, ma quando ho visto il mio diretto avversario anch’esso fuori pista e rientrante dietro di me ho pensato “ok, nulla è perduto, ora testa bassa e recupera il più possibile, senza prendere rischi, perché questi sono punti importanti” così riuscendo a strappare punti importanti in campionato. Purtroppo però - continua - questo risultato mi ha assegnato una posizione non troppo brillante per la partenza della gara finale, ovvero decimo. Ahimè la partenza della finale ha avuto lo stesso esito della seconda gara di qualifica, ritrovandomi nuovamente nell’erba, e dovendo quindi risalire. Ho dato tutto me stesso e sono riuscito ad arrivare solo a 4 posizioni dietro al mio diretto avversario in campionato".

"Non posso minimamente essere contento della giornata - conclude Liguori - ma la positiva svolta è arrivata quando l’organizzazione ha aggiornato i punteggi di campionato. La gara di Domenica è stata la mia peggiore ma anche la sua, e il campionato prevedendo un punteggio di scarto, ha praticamente eliminato la gara per entrambi nella conta del punteggio, permettendomi cosi di mantenere i miei 89 punti di vantaggio, in vista dell’ultima gara a Ottobre in cui però il punteggio sarà x1,5. Nulla è ancora scontato, ma mi potrò presentare con un buon margine sul circuito di Siena il weekend del 25/26 Ottobre".

