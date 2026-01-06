La Liguria corre nel deserto, al via la Dakar con il pilota Luciano Carcheri

Il deserto dell’Arabia Saudita si tinge dei colori della Riviera dei Fiori. È partita ufficialmente da Yanbu la Dakar 2026, il rally raid più celebre al mondo, che vedrà i piloti impegnati in un’estenuante sfida di tredici tappe lungo un percorso ad anello di quattordici giorni. Tra i protagonisti più attesi nella categoria Dakar Classic spicca l’equipaggio ligure composto dal dianese Luciano Carcheri e Fabrizia Pons. Il duo corre a bordo di una Isuzu Vehicross V6 a benzina della Squadra Corse Angelo Caffi, trasformata per l'occasione in una vera e propria vetrina itinerante per il territorio.

Grazie al sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Liguria, il brand “Liguria – The Italian Riviera” campeggia su ogni lato della vettura, portando l'eccellenza e il fascino della nostra costa tra le dune saudite. Carcheri, originario di Diano Marina e veterano con quattordici presenze totali nella competizione, ha celebrato il via sventolando la bandiera di “Liguria 2025 Regione europea dello sport”, un omaggio ai successi ottenuti dal territorio nell'anno appena trascorso.

L’assessore Luca Lombardi ha sottolineato con orgoglio come questa spedizione rappresenti un connubio perfetto tra determinazione sportiva e visione internazionale. La sfida si concluderà il 17 gennaio, con il ritorno a Yanbu, portando nel cuore del deserto lo spirito di sfida e la passione che da sempre caratterizzano l’anima della Liguria.