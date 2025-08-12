Calcio. La Baia Alassio Auxilium replica immediatamente all'Imperia: "Castagna è un nostro tesserato e rimarrà tale"

Dopo l'annuncio di mister Riolfo, in merito all'arrivo nei quadri dirigenziali dell'Imperia di Lenny Castagna, non si è fatta attendere la replica della Baia Alassio Auxilium.

La società giallonera, aveva infatti confermato poco meno di un mese fa l'ingaggio del centravanti, pronto a guidare il reparto offensivo a disposizione di mister Sardo.

Di questa eventualità il sodalizio alassino non ne era stato minimamente informato, come spiega il direttore sportivo Daniele Taverna.

"Ad Alassio siamo abituati a fare le cose per bene, rispettando i regolamenti e soprattutto i tesseramenti.

L'amico Riolfo su in merito a questa situazione ha capito poco. Da residente ad Albenga faccio fatica a digerire questo tipo di comportamento da parte dell'Imperia ma, scherzi a parte, Lenny è un giocatore della Baia Alassio Auxilium ed eserciterà a pieno la propria funzione di tesserato in giallonero. L'Imperia si concentri su sè stessa - chiosa Taverna - guardando in casa propria".