Calcio, Virtus Sanremese. La rosa è pronta, ecco l'organico della favorita numero uno in Prima Categoria

Non c'è dubbio che il prossimo Girone A di Prima Categoria si preannunci come uno dei campionati più interessanti dell'intero movimento savonese, seppur la candidata numero uno per il salto in Promozione risieda decisamente più a ponente rispetto al nostro comprensorio.
La Virtus Sanremese è infatti pronta a schierare un organico davvero di categoria superiore. A tal proposito stamane la società matuziana ha ufficializzato la propria rosa: 25 elementi a disposizione di mister Prunecchi.
Andrea Alasia, Pablo Alvarez Barretto, Giuseppe Barbera, Giorgio Brizio, Michele Brizio, Simone Burdisso, Marco Campagnani, Luigi Castaldo, Tommaso Corte, Brando Covatta, Erik Crudo, Luigi De Mare, Giovanni Fontana, Abdelhakim Islahi, Federico Marciale, Matteo Martelli, Jomar Jorge Méndez Vanegas, Armando Miceli, Andrea Negro, Giorgio Oddo, Daniele Puglisi, Massimo Umberto Scalabrin, Mattia Schillaci, Max Taddei, Michael Ventre.