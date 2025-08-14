Calcio. Una Dea per la Baia Alassio, ufficiale l'affiliazione con l'Atalanta

L'annuncio giallonero:

Baia Alassio Auxilium A.S.D. è orgogliosa di comunicare la nuova affiliazione alla prestigiosa Società di Serie A Atalanta Bergamasca Calcio.

Nell’ottica di un ampio progetto di valorizzazione e sviluppo del settore giovanile, il Club giallonero entra oggi ufficialmente a far parte del programma “DEAcademy Italia”, con i nerazzurri che ci hanno scelto come punto di riferimento tra le realtà calcistiche dilettantistiche dell’intera provincia di Savona.

Questa rilevante collaborazione, valida per la stagione sportiva FIGC 2025/2026, rappresenta una opportunità estremamente significativa per Baia Alassio Auxilium A.S.D., per la Città di Alassio che essa simboleggia e per il territorio.

In quanto partner, la Società ed in particolare il suo vivaio avranno la possibilità di usufruire di numerosi benefit offerti dalla blasonata squadra bergamasca e di accrescere nel tempo il proprio know-how attraverso strumenti e metodi di formazione tecnica ed educativa, proposti direttamente dall’Atalanta a giocatori e staff tecnico gialloneri.

L’adesione a tale progetto, attivo sul territorio nazionale, per il Club alassino significa un passo importante verso la realizzazione di tutti gli obiettivi di potenziamento e strutturazione del settore giovanile, di cui vedremo presto gli effetti con i miglioramenti qualitativi che l’affiancamento a una Società professionistica di Serie A porta necessariamente con sé.