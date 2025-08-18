Vela. Settembre si avvicina, già pronte le prime iniziative della I Zona

La I Zona della Federazione Italiana Vela conferma la propria attenzione alla crescita e alla diffusione dello sport velico con due iniziative di grande interesse previste per settembre 2025. Entrambi gli eventi rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare nuove persone al mondo della vela, promuovere l’inclusione e accrescere le competenze di tecnici e volontari.

«Anche durante il periodo estivo non ci siamo mai fermati – ha sottolineato il presidente della I Zona FIV, Alessandro Pezzoli –. La programmazione è andata avanti senza sosta, a conferma dell’impegno condiviso da Comitato e Circoli affiliati per offrire progetti di qualità a tutta la comunità velica.»

Dal 3 al 7 settembre 2025, Genova ospiterà l’arrivo della celebre regata internazionale The Ocean Race Europe. In questa occasione, al Porto Antico verrà allestito il Villaggio FIV, curato dalla I Zona. Lo spazio sarà dedicato a famiglie, curiosi e appassionati, che potranno scoprire da vicino il mondo della vela attraverso attività pratiche e inclusive.

I visitatori avranno la possibilità di provare in mare diverse tipologie di imbarcazioni – dagli Optimist ai Tridente, dai 555FIV fino agli Hansa 303 – e ammirare da vicino le imbarcazioni oceaniche della classe IMOCA. Una vetrina importante per i Circoli genovesi, chiamati a raccontare e far vivere la vela a un pubblico ampio e variegato.

Dal 12 al 14 settembre 2025 si terrà invece la seconda edizione del corso M.A.R.E. (Manovre, Abilità, Regolazione, Esperienza), organizzato presso la Lega Navale Italiana di Sestri Ponente. Rivolto a istruttori, volontari di circolo e Ufficiali di Regata, il percorso prevede due giornate e mezzo di formazione, alternando lezioni teoriche e prove pratiche in mare su derive e gommoni.

Il programma include temi fondamentali come la gestione delle emergenze, l’uso del VHF e le procedure di recupero in mare. Con un massimo di 12 posti disponibili e iscrizioni aperte fino al 6 settembre, il corso rappresenta anche un’ottima preparazione al modulo BS&S per chi intende intraprendere la strada dell’insegnamento.

Entrambe le iniziative rientrano nel piano 2025–2028 della I Zona FIV, che punta a diffondere la vela come disciplina inclusiva, accessibile e formativa. L’obiettivo è quello di valorizzare i Circoli affiliati e i loro volontari, rafforzando al tempo stesso le competenze tecniche e il senso di comunità.

La I Zona FIV, che comprende la Liguria da Ventimiglia a Levanto, coordina le attività veliche sul territorio, promuovendo la collaborazione tra i Circoli e incoraggiando la pratica dello sport in tutte le sue forme.