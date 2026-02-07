Doria Nuoto Loano | Pollice alto al Trofeo G.S. Aragno, salgono sul podio Alessandro Cominato e Francesco Vigolungo

Nei weekend appena passati, si sono svolti, il 19º Trofeo Nazionale di G.S Aragno per le categorie ragazzi ,junior, cadetti assoluti e il 14º Meeting degli esordienti A e B , sempre presso le piscine di Genova Pra.

I portacolori del Doria Nuoto Loano sono scesi in vasca in uno dei periodi più carichi e intensi gare, ma si sono altamente difesi sia come prestazioni a livello di tempi che di posizionamenti.

A partire dai ragazzi più grandi, abbiamo visto salire sul terzo gradino del podio Alessandro Cominato nei 1500 stile libero e Francesco Vigolungo conquistare il secondo posto nei 200 dorso. Fra i piccoli ha spiccato ed è salito sul gradino più alto del podio, per la categoria esordienti A maschi (nati nel 2014), Hyeonsu Frumento e per il settore femminile Bianca Tonon, entrambi protagonisti sulla distanza dei 100 rana!

Tutti quanti hanno riconfermato o migliorato i personali e senza pause si proseguirà nei weekend a venire con le gare.

Grande soddisfazione, ha espresso al termine della kermesse l’allenatrice Anna Siccardi, per i risultati ottenuti dal sodalizio loanese.