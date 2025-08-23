Calcio, Serie D. Imperia, conferme e rinforzi: altre novità in vista dell'esordio con il Celle Varazze

A poco più di un giorno dalla sfida al Celle Varazze nel primo turno di Coppa Italia, continua a prendere corpo la rosa dell'Imperia, tra conferme nuovi arrivi. Anche quest'anno vestirà il nerazzurro Mattia Comiotto, classe 2004, un'intera trafila fin dai pulcini, una storia che continua.
Alla voce 'nuovi arrivi' ecco: Niccolò Delmastro, centrocampista esterno classe 2005, proveniente dal Roma City; Fabio Freccero, difensore classe 2006 proveniente dal Fossano; Francesco Labonia, difensore classe 2001, proveniente dalla Colligiana; Francesco Del Bello, difensore classe 2004 proveniente dal Fossano, e Kevin Loporcaro, centrocampista classe 2004, proveniente dal Borgosesia.
Alcuni di loro si erano già resi protagonisti nell'unica amichevole fin qui disputata contro lo Sporting Taggia Sanremo, vinta 3-0 dai ragazzi di Riolfo. Il tecnico nerazzurro può contare su una rosa che giorno dopo giorno acquista forma ed è pronta a partire alla volta di Lavagna per l'esordio stagionale.