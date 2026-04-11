Calcio | Albenga. Il sindaco Tomatis interviene sul secondo campo al Riva: "Riunione preliminare"

Si è parlato molto, nel corso della settimana, del summit svolto all’Annibale Riva tra le società calcistiche ingaune, il presidente Giulio Ivaldi e l’amministrazione comunale di Albenga.

I club locali chiedono da tempo uno “sfogo” rispetto al sintetico di Viale Olimpia, soprattutto dopo le difficoltà vissute dal Massabò e dai campi di Lusignano e Bastia.

L’ampia area a fianco del terreno principale e del campo a cinque, secondo il Comitato Regionale Ligure, potrebbe infatti consentire la realizzazione di un secondo campo, con misure idonee a ospitare gare ufficiali di Prima e Seconda Categoria, oltre a rappresentare una risorsa preziosa per l’attività di allenamento.

L’incontro di mercoledì è stato un primo passo, utile per delineare le possibili soluzioni e comprendere quale strada intraprendere, come confermato dal sindaco Riccardo Tomatis: “Si è trattato di una riunione preliminare con i rappresentanti delle società calcistiche per condividere scelte future sugli impianti sportivi”.

Per capire se il progetto potrà concretizzarsi, con il conseguente avvio dell’iter progettuale e il reperimento delle risorse economiche necessarie, sarà quindi necessario attendere i prossimi sviluppi.