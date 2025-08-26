Il weekend perfetto è a Le Vele Alassio: musica, energia ed emozioni!

Agosto 2025 resterà impresso come uno dei capitoli più straordinari nella storia de Le Vele Alassio. Il celebre Club ligure ha offerto una programmazione di altissimo livello, trasformando la Riviera in una vera e propria capitale del divertimento internazionale. Migliaia di persone hanno affollato la pista ogni settimana, richiamate da una line up che ha visto alternarsi in consolle alcune tra le stelle più luminose della scena mondiale.



Tra gli ospiti più acclamati figurano nomi del calibro di Bob Sinclar, Cloonee, Deborah De Luca, Guè Pequeno, Hugel, Joseph Capriati, Nina Kraviz, Paco Osuna, Ricardo Villalobos e Sven Väth.



Una vera e propria maratona musicale che ha saputo unire stili e generazioni, distinguendosi soprattutto per l'eccellenza dell'organizzazione. Fondamentale, in tal senso, è stata la collaborazione con le Forze dell'Ordine, che ha permesso di mantenere alti gli standard di sicurezza e prevenire ogni forma di presenza indesiderata. Le Vele ha ribadito con coerenza la propria filosofia: divertimento sano, consapevole e sicuro.



Il mese si conclude ora con un ultimo, attesissimo weekend che promette di essere all'altezza di una stagione già memorabile.



Venerdì 29 agosto, a partire dalle ore 23:00, torna Mamacita: il party che ha infiammato l'estate italiana con la sua miscela esplosiva di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban. Una serata che fonde sonorità metropolitane, spettacoli visual e coreografie mozzafiato, pensata per chi vuole vivere la notte senza freni, fino alle prime luci dell'alba.



Sabato 30 agosto, sempre dalle ore 23:00, sarà la volta di Stylhertz, il format che si è affermato come punto di riferimento per gli amanti della musica più evoluta. In consolle si alterneranno Francis Key, Stefano Pain e il resident DJ Tigani, per un viaggio musicale tra sonorità internazionali, beat potenti e atmosfere sofisticate.



Le Vele chiude così un agosto indimenticabile, confermandosi non solo come uno dei Club più apprezzati d'Italia, ma anche come esempio virtuoso di intrattenimento di qualità. Due serate conclusive che promettono di lasciare il segno, celebrando la musica, l'energia e il desiderio di stare insieme in sicurezza.



Le Vele Alassio è attento al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Summer nights, Premium vibes. Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita Friday 29th August 2025



Le Vele Alassio vi aspettano venerdì 29 agosto con Mamacita!!



Friday 29th August 2025 From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA



IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-29th-august-2025--200814/channel--le-vele







Le Vele Alassio Saturday Stylhertz 30th August 2025



Summer nights, premium vibes!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 30th August 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY STYLHERTZ



LINE UP

Francis Key

Stefano Pain

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-saturday-stylhertz-30th-august-2025--200900/channel--le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721