Basket. Nuovo assetto dirigenziale per il Loano "E. Garassini", presentata la nuova squadra del presidente Maineri

E' stato varato il nuovo consiglio direttivo dell’ A.S.D. Basket Loano “E. Garassini". Sotto la guida del presidente Andrea Maineri sono state ratificate tutte le nuove cariche.
- PRESIDENTE: Maineri A.
- VICE-PRESIDENTE: Rigardo M.
- TESORIERE: Trespidi A.
- CONSIGLIERE: Cacace F.
- CONSIGLIERE: Giromini S.
- CONSIGLIERE: Orecchioni G.
- CONSIGLIERE: Traverso C.
"L’ASD Basket Loano “E. Garassini” - spiega la società - rappresenta una realtà importante sul nostro territorio, il nuovo consiglio si impegnerà e lavorerà duramente per svilupparne le potenzialità per far sì che la pallacanestro continui ad essere un riferimento per lo sport loanese.
Il direttivo eletto, arricchito dall’ingresso di due giovani dalla Prima Squadra, desidera ringraziare i componenti del consiglio uscente Danilo Taverna ed Alessandro Garassini, per l’apporto alla Società in questi anni segnati, tra l’altro, del periodo del Covid.
Un ringraziamento particolare va a Marco Vignola, socio fondatore nel 2007 e presente nel direttivo in questi 18 anni prima come Presidente e poi come Tesoriere, sempre attento al bene della Società anche in momenti non facili.
Andiamo Löa!