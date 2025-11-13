Basket, U17 Gold Maschile: la Cestistica Savonese cala il bis! Battuti i Seagulls Genova Academy 75-67

La Cestistica Savonese U17 Gold Maschile conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, superando al PalaPagnini di Savona i Seagulls Genova Academy con il punteggio finale di 75-67.

Una gara intensa e combattuta, giocata a ritmi alti e con qualche errore da entrambe le parti, ma decisa dalla determinazione e dal carattere dei biancoverdi di coach Valle, capaci di gestire con maturità i momenti più delicati del match.

Ottimo l’avvio dei padroni di casa, subito aggressivi e precisi in attacco: la difesa solida consente di chiudere il primo periodo sul 23-15.

Nel secondo quarto i Seagulls provano a rientrare approfittando di qualche imprecisione savonese, ma la Cestistica mantiene il controllo grazie a un buon ritmo offensivo e a una manovra corale che vale il 39-32 dell’intervallo lungo.

Il terzo periodo è il momento migliore per i biancoverdi, che alzano l’intensità difensiva e volano fino al +14 (59-45).

Nell’ultimo quarto gli ospiti tentano la rimonta, ma la Cestistica amministra il vantaggio con lucidità, portando a casa una vittoria meritata e confermando l’ottimo stato di forma del gruppo.

Da sottolineare la prestazione corale della squadra, con tutti i ragazzi pronti a dare il proprio contributo. Da migliorare la precisione al tiro, ma l’atteggiamento e la compattezza del gruppo restano i veri punti di forza.

Top scorer ancora una volta Sogno, autore di 28 punti, leader offensivo di una squadra in continua crescita. Ottima anche la prova di Gjergjndreaj, che chiude con 23 punti.





CESTISTICA SAVONESE – SEAGULLS GENOVA ACADEMY 75-67

(23-15; 39-32; 59-45)

Tabellino Cestistica Savonese:

Sogno 28, Gjergjndreaj 23, Pescetto 6, Bertolotto 6, Truddaiu 5, Oliveri 5, Grillone M. 2, Camoirano, Vallarino, Canepa N.E., Lika N.E., Pellegrin N.E.

All. Valle – Napoli – Ranno