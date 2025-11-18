Basket, DR3. Buona la prima per la Cestistica Savonese, il Red Basket Ovada si arrende 64-30

La DR3 Maschile della Cestistica inaugura la stagione con un successo di grande valore, imponendosi sulla Red Basket Ovada per 64-60 al termine di un confronto equilibrato e deciso solo negli ultimi possessi.

La giovanissima formazione biancoverde — composta interamente da atleti Under 19, con diversi elementi provenienti dall’Under 17 — ha mostrato personalità e maturità nonostante alcune imprecisioni al tiro e qualche fallo ingenuo che, nei momenti più delicati, ha rischiato di complicare la gestione del vantaggio.

Nel finale punto a punto, la Cestistica ha saputo mantenere lucidità, capitalizzando i tiri liberi decisivi che hanno permesso di chiudere la partita dalla parte giusta.

Il debutto nel campionato DR3 è dunque incoraggiante: emergono segnali positivi sul piano del carattere, pur restando ampi margini di crescita nella costruzione del gioco di squadra e nel controllo emotivo durante il cosiddetto “crunch time”.

Una vittoria che testimonia il percorso di crescita del gruppo e rappresenta un’ottima base dalla quale proseguire la stagione.





CESTISTICA SV – RED BASKET OVADA: 64-60

Tabellino

Sogno 33

Pescetto 15

Oragano 6

Gjergjndreaj 5

Oliveri 5

Truddaiu

Traore

Bertolotto

Vallarino

Piombo

Valle

Allenatori: Ranno – Valle