Calcio. Nasce una nuova Under 21 in Seconda Categoria: ci sarà anche l'Oneglia calcio

L’Oneglia Calcio rilancia il proprio progetto tecnico e annuncia una doppia partecipazione ai campionati regionali: oltre alla già programmata avventura nel campionato Juniores Interprovinciale, il club imperiese sarà infatti ai nastri di partenza anche del campionato di Seconda Categoria con una formazione interamente Under 21.

Una scelta importante, che punta a offrire ai giovani talenti locali un percorso di crescita ancora più competitivo. "Ho accettato volentieri la possibilità concessa dalla Federazione di allestire una formazione Under 21 – spiega il vicepresidente Alessandro Brancatelli – perché riteniamo che per i ragazzi confrontarsi in un campionato “dei grandi” sia un’occasione di sviluppo formativa e stimolante. In continuità con la nostra filosofia di valorizzazione dei giovani, avevamo già avviato un progetto Juniores come serbatoio per la prima squadra, puntando su elementi del comprensorio di Imperia ma non solo".

Il progetto, che prevede l’inserimento graduale dei giovani più pronti nella rosa della Prima Squadra, ha già dato i primi frutti con Pietro Gorlero ed Eugenio Zadro, attualmente in preparazione con mister Massimiliano Casella. "Per la nostra 'cantera' ora arriva uno step in più – prosegue Brancatelli –. Cambieranno alcune dinamiche sia in campo che fuori, vista la diversa età dei ragazzi rispetto a una classica Juniores, ma lo spirito è lo stesso. Con lo staff dirigenziale siamo carichi e motivati per affrontare al meglio anche questa nuova esperienza".

L’invito è aperto a tutti i ragazzi nati tra il 2002 e il 2008 che vogliano unirsi al progetto Under 21: per farlo è possibile contattare il responsabile Agostino Albino al numero ‪+39 329 085 7830‬.

Oneglia Calcio U21 – Staff Tecnico

Direttore Tecnico: Agostino Albino

Allenatore: Matteo Alberti (capitano della Prima Squadra)

Preparatore Atletico: Massimiliano Opinto

Preparatore Portieri: Alessio Fratini