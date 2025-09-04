Giudice Sportivo, Coppa Promozione: nella prima giornata si arriva fino a tre giornate di squalifica

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE
GARE DEL 30/08/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CASTELLANOTTI MASSIMILIANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
Al 42' st, rivolgeva ad ddg un'espressione ingiuriosa seguita da una blasfema.
(sanzione attenuata per le profonde scuse presentate a fine gara)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ANDREOLI TOMMASO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CROSETTI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PANARIELLO LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CALDERONE ANDREA (ANGELO BAIARDO)
SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)
BELLONI DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BARDI ALESSIO (MASONE)
CALVI SAMUELE (MASONE)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
SERRA JAUCH SANCHE MOISES D. (PRAESE 1945)
GARE DEL 31/08/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
MAMBRIN MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BALBI LUCA (SAN CIPRIANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GARIBBO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (CA DE RISSI SG)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)
VALCAVI EMANUELE (CA DE RISSI SG)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
FALL PAPE MADIODIO (CALVARESE 1923)
SANTUNIONE FABIO (CANALETTO SEPOR)
D AMICO JARI (CAPERANESE 2015)
FRANCO ROBERTO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SALKU MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ZEDDA VITTORIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ARZARELLO DARIO (FINALE)
GRENNA MATTIA (FINALE)
HALAJ SERGIS (FINALE)
PUDDU GIACOMO (FINALE)
CAMPUS MARCO (LEGINO 1910)
PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)
VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)
MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)
ROSAIA CRISTIANO (LEVANTO CALCIO)
PRAGLIA MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
CECCHI MATTEO (MAGRA AZZURRI)
MONTALI ELIA (MAGRA AZZURRI)
BOLIA MARCO (PONTELUNGO 1949)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
PAGLIARULO ANTONIO (SAMMARGHERITESE 1903)
TOME LUCA (SAMMARGHERITESE 1903)
COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)
PINTUS MARCO PIETRO (SAMPIERDARENESE)
BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)
FALL MAMADOU (SAN CIPRIANO)
OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
CARTIERE RICCARDO (SAVONA F.B.C. 1907)
COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
RIGNANESE FABIO (SAVONA F.B.C. 1907)
TURONE NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)
CIAMPA DAVIDE (SERRA RICCO 1971)
SEVERI SIMONE (SERRA RICCO 1971)
DAMONTE ALESSANDRO (SESTRESE BOR. 1919)
MORETTI TOMMASO (SESTRESE BOR. 1919)
ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)
PALMISANO DANIEL (SUPERBA CALCIO 2017)
DELL AMICO FILIPPO (TARROS SARZANESE SRL)
TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
RAMOS SEGARRA ROBERTO L. (VALLESCRIVIA 2018)
UNGARO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)