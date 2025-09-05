 / Calcio

Calcio | 05 settembre 2025, 19:50

Calcio, Fezzanese. Prima gara ufficiale per mister Ponte: "Ritroviamo serenità con i nostri ragazzi. Cesarini leader, rientrerà al momento giusto" (VIDEO)

La Fezzanese storicamente ha sempre dato grande importanza al proprio settore giovanile, non è un caso infatti che per rifondare il nuovo ciclo tecnico la società levantina abbia deciso di affidare la panchina a Giulio Ponte, ex tecnico della Juniores Nazionale.

Un percorso di ristrutturazione graduale, con tanti ragazzi del vivaio in campo, guidati da un grande signore del calcio come Alessandro Cesarini.

L'ex punta del Savona è al momento ai box e rientrerà senza fretta nel momento più opportuno, come ha ribadito il mister dei verdi dopo lo 0-0 di coppa in casa della Carcarese.

Gabriele Siri

