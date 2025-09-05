Calcio. Risoluzione tra Panepinto e la Voltrese, l'ex regista del Celle Varazze diventa un pezzo pregiato del mercato

Si è conclusa ancor prima del via del campionato l'esperienza di Fabio Panepinto con la Voltrese.
Nonostante la società genovese, durante l'estate, abbia annunciato in pompa magna l'ingaggio dell'ex centrocampista del Celle Varazze, nelle scorse ore è arrivata la risoluzione tra le parti.
Difficile immaginare che il regista classe 1992 non trovi una sistemazione a breve, tanto che qualche club ha dato il via ai primi contatti per accaparrarsi il centrocampista.
Panepinto è stato infatti uno dei giocatori chiave della squadra di mister Pisano, dettando i tempi di gioco delle civette fino alla conquista della promozione in Serie D.