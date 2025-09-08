Dal 25 al 28 settembre la Riviera parla di basket: in scena la 22ª Alassio Cup Over 40

Anche quest’anno Alassio ospiterà l’Alassio Cup Over 40, giunta ormai alla ventiduesima edizione. La manifestazione avrà luogo tra il 25 ed il 28 settembre e vedrà, oltre una serie di partite, anche vari momenti conviviali in molti locali alassini.

Un evento nato in sordina da un gruppo di amici appassionati di basket che nel tempo ha saputo guadagnarsi un rilievo internazionale e l’ammirazione di tanti imprenditori del turismo alassino che beneficiano di un evento che porta ad Alassio oltre 350 persone che oltre a giocare, soggiornano, fanno acquisti, vivono i locali della località rivierasca.

Sentiamo direttamente da Luigi Binetti, ideatore del Torneo, come si è partiti e come si è proceduto per tutti questi anni:

“Nel 1994 nasce in Italia il Campionato Nazionale Over 35 di Basket, grazie alla passione di alcuni ex giocatori di Serie A1, che, sorretti da un’instancabile voglia di giocare, coinvolsero altri appassionati di tutt’Italia.

Anche il nostro gruppetto alassino nel 1998 ha voluto tentare quest’avventura. La prima presenza si è conclusa con un lusinghiero 5° posto, l’anno successivo ci ha visti al 3° posto, dopo un’intensa semifinale con la squadra di Pesaro che schierava gran parte della formazione della Scavolini Pesaro che negli anni ’80 vinceva scudetti e Coppe Europee. Nel 2000 il sogno si è avverato e siamo diventati per la prima volta Campioni d’Italia Over 35 sconfiggendo in finale la squadra di Bologna.

Questa vittoria ha dato il via ad una striscia di Titoli Italiani, vinti nel 2001, 2002 e 2004, ed un secondo posto nel 2003.

Questi “ragazzi” di quarant’anni non vollero cullarsi sugli allori. Cercando nuovi stimoli e sfide con cui confrontarsi pensarono di organizzare un Torneo Europeo, che riscosse subito il positivo interesse degli Enti Pubblici e di varie attività economiche locali, ognuno dei quali intravide la possibilità di raggiungere i propri obiettivi, come promozione turistica, destagionalizzazione, visibilità mediatica, ecc.

Dopo mesi di contatti con Federazioni e Club di tutta Europa, ci furono le conferme della presenza di squadre rappresentative della Croazia, Lituania, Russia, Slovacchia e Slovenia e quindi nacque la prima edizione dell’AlassioCup-Over40, nel settembre 2004”

Nel corso degli anni l’AlassioCup–Over40, si è ritagliata a livello Europeo uno spazio sempre più grande, diventando uno degli appuntamenti più importanti, con un numero sempre crescente di squadre partecipanti.

All’ultima edizione del 2024 erano presenti quindici squadre maschili ed undici squadre femminili Per l’edizione 2025 sono previste più di trenta squadre iscritte.

Il Torneo, nato come evento europeo, ha assunto carattere internazionale, in quanto nel corso degli anni hanno partecipato le rappresentative di Australia, Argentina, Cile e U.S.A. Per rimanere in ambito europeo, si consideri che le compagini iscritte provengono da oltre venti Nazioni differenti.

Negli oltre venti anni della storia del Torneo hanno calcato il parquet del PalaRavizza di Alassio molti giocatori di alto livello, tra i quali: Richard Petruska (Nazionale Slovacco); Jos Kuipers e Henk Pieterse (Nazionali Olandesi) – Ben Knight (Nazionale Australiano) e tra gli italiani Roberto Brunamonti, Marco Solfrini, Flavio Carera, Alessandro Abbio.

La valenza sportiva della kermesse si sposa con un ritorno economico e di immagine per la Città di Alassio, poiché le rappresentative in gara, accompagnate da tecnici, dirigenti e familiari soggiornano nelle strutture alberghiere tra i cinque ed i sette giorni tantopiù in un periodo di bassa stagione, contribuendo alla sempre auspicata “destagionalizzazione” con ulteriore giovamento anche per le varie attività commerciali della Città.

Considerando giocatori, familiari e accompagnatori, la manifestazione fa confluire ad Alassio oltre 300 persone, che a volte decidono di tornare anche in periodi successivi per vacanze individuali.