10 settembre 2025

Calcio. La qualificazione in Coppa alla Fezzanese, le immagini del 4-2 alla Carcarese (VIDEO)

FEZZANESE - CARCARESE 4-2

Marcatori: 17’ Bruccini, 30’ Poggi, 31’ Corrado S., 58’ Scieuzo, 61’ Brovida, 73’ Baracchini

Fezzanese: Scopis, Salerno, Stradini (85’ Bastianelli), Vietina, Corrado M. (57’ De Marco), Manfrone, Corrado S. (81’ Costa), Bruccini (93’ Parentini), Nicolini, Scieuzo, Beccarelli (46’ Baracchini).
All. Ponte

Carcarese: Sciascia, Bonifacino, Nonnis, Galli, Moretti F. (52’ Spozio), Ghirardi, Babliuk (52’ Brovida), Cancellara (46’ Bertoni), Poggi (62’ Kosiqi), Berretta (75’ Pirotto), Chiarlone.
All. Battistel

Redazione

