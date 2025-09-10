 / Calcio

Calciomercato. Nella corsa a Cappellari la spunta il Millesimo, si attende l'annuncio del club valbormidese

Il talento classe 2008 era sul taccuino di non poche società, aspuntarla sono stati i giallorossi

E' un colpo che ha fatto parlare non poco gli addetti ai lavori, nel corso del pomeriggio, quello messo a segno dal Millesimo.

I giallorossi hanno infatti ultimato l'ingaggio di Tommaso Cappellari, esterno difensivo classe 2008 ex Vado.

Il nome di Cappellari era circolato con costanza negli ultimi giorni, con più di una società, anche tra i professionisti, pronto ad ingaggiarlo nelle fila delle proprie leve giovanili.

Il giocatore ha optato invece per scendere in campo con i grandi, accettando la proposta del Millesimo.

L'accordo tra le parti è stato trovato, si attende solo l'ufficialità della società del presidente Levratto.

