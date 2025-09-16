Edizione locale
martedì 16 settembre
Calciomercato. Dopo il gol l'annuncio, la San Filippo Neri ha preso il paraguaiano Alex Jimenez
Calcio. L'Albissole passa a Finale, i gol ceramisti nel 3-2 del Borel. A segno Vierci e Barisone (VIDEO)
Priamar. Cicogna rossoblu per il ds Graziano, è nato Edoardo!
Calciomercato. Colpo dall'Irlanda per il Vado. Preso il laterale mancino Brian Torre
Giudice Sportivo, Serie D. Ufficiale il ricorso del Club Milano contro il Celle Varazze, la sentenza nelle prossime settimane
Calcio, Promozione. L'Albissole espugna il "Borel" con la doppietta di Barisone e Vierci: tutti gli scatti della gara (FOTOGALLERY)
Calcio, Finale. Alessi non ci sta dopo la sconfitta con l'Albissole: "Troppi errori e atteggiamento remissivo, così non va!" (VIDEO)
Calcio, Borghetto. Giovedì il terzo Memorial “Fausto D’Agostino”, con i granata in campo anche Bardineto e VIllanovese
Calcio. Il Savona serve il poker all'esordio, gli scatti del 4-0 alla Baia Alassio (FOTOGALLERY)
Beach Soccer. Sassari suona la carica e l'Italia torna regina d'Europa (VIDEO)
Calcio
Calcio, Finale. Il girone di Coppa si chiude a punteggio pieno, Brignoli: "Gara di attesa e ripartenze, sfruttiamo il momento per l'esordio in campionato" (VIDEO)
Altri sport
Savona. Sabato l'inaugurazione della mostra fotografica "Tutti i colori dell'Azzurro"
Calcio
Calcio. La giovane Albenga battaglia a Varese. La sintesi del 2-0 biancorosso (VIDEO)
Calcio
|
16 settembre 2025, 11:52
Calcio. Il Savona serve il poker all'esordio, gli scatti del 4-0 alla Baia Alassio (FOTOGALLERY)
Gabriele Siri
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
