Quarto Trofeo Città di Albenga. Goleada e quarti conquistati per M Infissi, rimonta e passaggio del turno per Interno Uno (FOTO)

Sono state due gare decisamente diverse nel proprio sviluppo quelle che hanno battezzato gli ottavi di finale del Quarto Trofeo Città di Albenga.

Il passaggio del turno per Interno Uno è arrivato al termine di una gara tiratissima. Fa Fumme / Tipografia Bacchetta è partita forte, portandosi subito avanti di due gol con le reti di Gibertini e Ciravegna. Interno Uno però non crolla: Genduso accorcia, poi Gabriel Graziani inventa un gol capolavoro per il 2-2. Tommaso Bonifazio completa la rimonta al 19’, ma Gibertini pareggia ancora su punizione (3-3). Il gol decisivo arriva a un soffio dalla fine, insieme alla doppietta per Bonifazio.



Dominio assoluto, invece, per M Infissi: 8-1 il risultato finale su Mr Zazu Barbershop / Sportstore. La sblocca Mouchtari, poi a segno El Abdelaoui, Abdenbi, Jebbar, Ezzahar, El Asri (doppietta) e Ismail. Mr Zazu trova solo nel finale la rete della bandiera con Gayubo su rigore.

Questa sera due nuovi incontri nella strada verso la finale: alle 21:00 Fastweb.news / Just Protein, a seguire Autofficina Perrier / Anima / Na Praia - Glam.