Si è concluso con una vittoria il percorso del Doria Nuoto Loano nell'ultima giornata del campionato della categoria Ragazzi. Presso la piscina comunale di Rapallo, la formazione loanese si è imposta sul Venere Azzurra, compagine di La Spezia, con il punteggio finale di 12-8.
L'incontro ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, ma la gestione dei parziali da parte della formazione del Doria Nuoto ha permesso di scavare il solco decisivo nelle fasi centrali del match. Nonostante i tentativi di rimonta della squadra spezzina, il distacco è rimasto regolare fino alla sirena finale.
I tre punti conquistati in questa ultima giornata hanno un peso specifico importante per la classifica: grazie a questo successo, infatti, il Doria Nuoto Loano si è assicurato matematicamente la vittoria del proprio girone.
Un traguardo concreto che premia la costanza e il lavoro svolto dal gruppo nel corso di tutta la stagione regolare 2025-2026, in attesa dei prossimi impegni federali.
La formazione:
1 Mancuso
2 Boccone
3 Martino
4 Bertone
5 Bottelli
6 Volpe
7 Staricco
8 De rosa
9 Aguirre
10 Ciaccio
11 Pastorino
12 Caruso
13 Ruggero
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Pallanuoto | 09 giugno 2026, 16:58
Pallanuoto | Campionato ragazzi, il Doria Nuoto Loano batte il Venere Azzurra e conquista il girone
Si è concluso con una vittoria il percorso del Doria Nuoto Loano nell'ultima giornata del campionato della categoria Ragazzi. Presso la piscina comunale di Rapallo, la formazione loanese si è imposta sul Venere Azzurra, compagine di La Spezia, con il punteggio finale di 12-8.