Pallanuoto | Campionato ragazzi, il Doria Nuoto Loano batte il Venere Azzurra e conquista il girone

Si è concluso con una vittoria il percorso del Doria Nuoto Loano nell'ultima giornata del campionato della categoria Ragazzi. Presso la piscina comunale di Rapallo, la formazione loanese si è imposta sul Venere Azzurra, compagine di La Spezia, con il punteggio finale di 12-8.



L'incontro ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, ma la gestione dei parziali da parte della formazione del Doria Nuoto ha permesso di scavare il solco decisivo nelle fasi centrali del match. Nonostante i tentativi di rimonta della squadra spezzina, il distacco è rimasto regolare fino alla sirena finale.



I tre punti conquistati in questa ultima giornata hanno un peso specifico importante per la classifica: grazie a questo successo, infatti, il Doria Nuoto Loano si è assicurato matematicamente la vittoria del proprio girone.

Un traguardo concreto che premia la costanza e il lavoro svolto dal gruppo nel corso di tutta la stagione regolare 2025-2026, in attesa dei prossimi impegni federali.



La formazione:

1 Mancuso

2 Boccone

3 Martino

4 Bertone

5 Bottelli

6 Volpe

7 Staricco

8 De rosa

9 Aguirre

10 Ciaccio

11 Pastorino

12 Caruso

13 Ruggero