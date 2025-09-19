 / Altri sport

Altri sport | 19 settembre 2025, 20:53

Pallapugno. Il punto sui campionati prima del week end

Pallapugno. Il punto sui campionati prima del week end

PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA

Spareggi di qualificazione alle semifinali

Alta Langa - Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-2

Acqua San Bernardo Subalcuneo - Imperiese 9-6
 

Andata semifinali

Venerdì 19 settembre ore 20.30, ad Alba: Terre del Barolo Albese - Alta Langa

Sabato 20 settembre ore 21, a Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo - Marchisio Nocciole Cortemilia
 

Ritorno semifinali

Da definire, a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia - Acqua San Bernardo Subalcuneo

Da definire, a San Benedetto Belbo: Alta Langa - Terre del Barolo Albese

 

PALLAPUGNO: SERIE B

Spareggi di qualificazione alle semifinali

Officine Pesce Bubbio - Castiati Neivese 8-9

Bcc Pianfei Pro Paschese - Amici del Castello 9-3
 

Andata semifinali

Sabato 20 settembre ore 20.30, a Neive: Castiati Neivese - Gottasecca

Domenica 21 settembre ore 20.30, a Bene Vagienna: Benese - Bcc Pianfei Pro Paschese
 

Ritorno semifinali

Da definire, a Scaletta Uzzone: Gottasecca - Castiati Neivese

Da definire, a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese - Benese

 

PALLAPUGNO: SERIE C1

Andata semifinali

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva - Roero Isolamenti Canalese 11-8

Prodeo - Centro Incontri Gallese 2-11
 

Ritorno semifinali

Venerdì 19 settembre ore 21, a Canale: Roero Isolamenti Canalese - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva

Sabato 20 settembre ore 18.30, a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Gallese - Prodeo

 

PALLAPUGNO: SERIE C2

Andata semifinali

Monastero Dronero - Subalcuneo 6-11

Pro Paschese B - Virtus Langhe 11-3
 

Ritorno semifinali

Giovedì 18 settembre ore 20.30, a Dogliani: Virtus Langhe - Pro Paschese B

Sabato 20 settembre ore 17.30, a Caraglio: Subalcuneo - Monastero Dronero

 

PALLAPUGNO: FEMMINILE

Finale andata

Amici del Castello - San Leonardo 9-7
 

Finale ritorno

Da definire, a Imperia: San Leonardo - Amici del Castello

 

PALLAPUGNO: UNDER 21

Andata semifinali

Subalcuneo - Araldica Castagnole Lanze 9-3

Peveragno A - Speb 2-9
 

Ritorno semifinali

Giovedì 18 settembre ore 20, a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze - Subalcuneo

Speb - Peveragno A 9-4

Speb in finale

PALLAPUGNO: ALLIEVI
 

Andata semifinali

Venerdì 19 settembre ore 18, a Imperia: San Leonardo - Merlese

Venerdì 19 settembre ore 20.30, a Madonna del Pasco: Pro Paschese A - Bubbio

Ritorno semifinali
 

Venerdì 26 settembre ore 18, a Mondovì: Merlese - San Leonardo

Sabato 27 settembre ore 18, a Monastero Bormida: Bubbio - Pro Paschese A

 

PALLAPUGNO: ESORDIENTI

Andata semifinali

Giovedì 18 settembre ore 19, a Caraglio: Subalcuneo - Ricca

San Leonardo - Speb 7-3
 

Ritorno semifinali

Da definire, a Ricca: Ricca - Subalcuneo

Sabato 20 settembre ore 16, a San Rocco di Bernezzo: Speb - San Leonardo
 

PALLAPUGNO: PULCINI

Andata semifinali

Giovedì 18 settembre ore 19, a Ricca: Ricca - Merlese

Martedì 23 settembre ore 18, a Imperia: San Leonardo A - San Leonardo B
 

Ritorno semifinali

Venerdì 26 settembre ore 19.30, a Mondovì: Merlese - Ricca

Domenica 28 settembre ore 18, a Imperia: San Leonardo B - San Leonardo A
 

PALLAPUGNO: PROMOZIONALI

Andata semifinali

Ricca A - Gottasecca 7-1

Pro Paschese A - Don Dagnino 7-6
 

Ritorno semifinali

Venerdì 19 settembre ore 19.30, a Gottasecca: Gottasecca - Ricca A

Sabato 20 settembre ore 18, ad Andora: Don Dagnino - Pro Paschese A

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium