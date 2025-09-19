Pallapugno. Il punto sui campionati prima del week end

PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA
Spareggi di qualificazione alle semifinali
Alta Langa - Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-2
Acqua San Bernardo Subalcuneo - Imperiese 9-6
Andata semifinali
Venerdì 19 settembre ore 20.30, ad Alba: Terre del Barolo Albese - Alta Langa
Sabato 20 settembre ore 21, a Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo - Marchisio Nocciole Cortemilia
Ritorno semifinali
Da definire, a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia - Acqua San Bernardo Subalcuneo
Da definire, a San Benedetto Belbo: Alta Langa - Terre del Barolo Albese
PALLAPUGNO: SERIE B
Spareggi di qualificazione alle semifinali
Officine Pesce Bubbio - Castiati Neivese 8-9
Bcc Pianfei Pro Paschese - Amici del Castello 9-3
Andata semifinali
Sabato 20 settembre ore 20.30, a Neive: Castiati Neivese - Gottasecca
Domenica 21 settembre ore 20.30, a Bene Vagienna: Benese - Bcc Pianfei Pro Paschese
Ritorno semifinali
Da definire, a Scaletta Uzzone: Gottasecca - Castiati Neivese
Da definire, a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese - Benese
PALLAPUGNO: SERIE C1
Andata semifinali
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva - Roero Isolamenti Canalese 11-8
Prodeo - Centro Incontri Gallese 2-11
Ritorno semifinali
Venerdì 19 settembre ore 21, a Canale: Roero Isolamenti Canalese - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva
Sabato 20 settembre ore 18.30, a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Gallese - Prodeo
PALLAPUGNO: SERIE C2
Andata semifinali
Monastero Dronero - Subalcuneo 6-11
Pro Paschese B - Virtus Langhe 11-3
Ritorno semifinali
Giovedì 18 settembre ore 20.30, a Dogliani: Virtus Langhe - Pro Paschese B
Sabato 20 settembre ore 17.30, a Caraglio: Subalcuneo - Monastero Dronero
PALLAPUGNO: FEMMINILE
Finale andata
Amici del Castello - San Leonardo 9-7
Finale ritorno
Da definire, a Imperia: San Leonardo - Amici del Castello
PALLAPUGNO: UNDER 21
Andata semifinali
Subalcuneo - Araldica Castagnole Lanze 9-3
Peveragno A - Speb 2-9
Ritorno semifinali
Giovedì 18 settembre ore 20, a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze - Subalcuneo
Speb - Peveragno A 9-4
Speb in finale
PALLAPUGNO: ALLIEVI
Andata semifinali
Venerdì 19 settembre ore 18, a Imperia: San Leonardo - Merlese
Venerdì 19 settembre ore 20.30, a Madonna del Pasco: Pro Paschese A - Bubbio
Ritorno semifinali
Venerdì 26 settembre ore 18, a Mondovì: Merlese - San Leonardo
Sabato 27 settembre ore 18, a Monastero Bormida: Bubbio - Pro Paschese A
PALLAPUGNO: ESORDIENTI
Andata semifinali
Giovedì 18 settembre ore 19, a Caraglio: Subalcuneo - Ricca
San Leonardo - Speb 7-3
Ritorno semifinali
Da definire, a Ricca: Ricca - Subalcuneo
Sabato 20 settembre ore 16, a San Rocco di Bernezzo: Speb - San Leonardo
PALLAPUGNO: PULCINI
Andata semifinali
Giovedì 18 settembre ore 19, a Ricca: Ricca - Merlese
Martedì 23 settembre ore 18, a Imperia: San Leonardo A - San Leonardo B
Ritorno semifinali
Venerdì 26 settembre ore 19.30, a Mondovì: Merlese - Ricca
Domenica 28 settembre ore 18, a Imperia: San Leonardo B - San Leonardo A
PALLAPUGNO: PROMOZIONALI
Andata semifinali
Ricca A - Gottasecca 7-1
Pro Paschese A - Don Dagnino 7-6
Ritorno semifinali
Venerdì 19 settembre ore 19.30, a Gottasecca: Gottasecca - Ricca A
Sabato 20 settembre ore 18, ad Andora: Don Dagnino - Pro Paschese A